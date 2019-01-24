В Москве осудили 11 участников ячеек ИГИЛ

Установленные лица планировали совершение терактов и массовых убийств в людных местах. Все акции злоумышленники намеревались снимать на видео для дальнейшего размещения в Интернете.

В Москве осудили 11 участников ячеек группировки ИГИЛ*, задержанных в Москве и Санкт-Петербурге, на сроки от 6 до 18 лет. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что указанные лица были одновременно задержаны сразу в двух городах РФ 12 ноября 2016 года.

— Террористами, один из которых прибыл из Сирии, планировалось совершение терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах, — заявили в ЦОС, добавив, что все акции должны были снимать на видео для дальнейшего размещения в Интернете.

Вина лиц в приготовлении к терактам, участии в террористических сообществах и организациях, в прохождении обучения в террористических целях, незаконном хранении оружия и взрывных устройств была доказана в полном объёме.

Шесть террористов были приговорены к срокам от 14 до 18 лет, ещё пять — к 6 годам лишения свободы.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.