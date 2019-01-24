Школьникам пришлось ломать дверь эвакуационного выхода во время пожара — видео

Во Владивостокской школе № 33, где сегодня утром возник пожар, оказался закрыт эвакуационный выход, сообщает телеграм-канал Life-Shot. Согласно видео, которое опубликовали в соцсетях сами учащиеся, выломать пожарную дверь у них не получилось.

В МЧС рассказали, что учителя успели прибежать детям на помощь и открыли выход вовремя, никто из школьников не пострадал. По сведениям пожарных, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Горел хозяйственный хлам в подвальном помещении школы. Было эвакуировано 300 человек, в том числе 283 ребёнка.