В Кремле сочли вопрос организации диалога в Венесуэле внутренним делом страны

События в Венесуэле не являются предметом прогнозной деятельности Москвы, заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку возможности продолжения диалога Николаса Мадуро с оппозицией Венесуэлы.

— Мы не считаем возможным давать оценки и считаем это внутренними делами Венесуэлы, — заявил представитель Кремля.

Кроме того, он оставил без ответа вопрос о том, рассматривает ли Кремль протесты в Венесуэле как следствие неудачной политики Мадуро.

— События в Венесуэле не являются предметом прогнозной деятельности Москвы. Это внутреннее дело Венесуэлы, — ещё раз подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что в Кремле считают Мадуро законным президентом Венесуэлы, а вопрос о предоставлении ему политического убежища в России — неуместным.

Как уже сообщал Лайф, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.