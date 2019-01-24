В Кремле заявили, что у России нет контактов с США по ситуации в Венесуэле

У Москвы нет сейчас контактов с Вашингтоном по поводу ситуации в Венесуэле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Насчёт возможного общения нужно обратиться к дипломатам, подытожил он.

— Нет, не предпринимаются, ответил Песков на вопрос о том, предпринимаются ли контакты с американской стороной в связи с ситуацией в Венесуэле.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.