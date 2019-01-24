Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Нет, в этом году участие не запланировано, — проинформировал он.
Мюнхенская конференция проводится ежегодно начиная с 1962 года. Первоначально она задумывалась как форма диалога только между ФРГ и США, но со временем стала привлекать повышенное внимание представителей политических и военных кругов других стран.
Выступление на Мюнхенской конференции Владимира Путина 10 февраля 2007 года многие эксперты назвали историческим. В своей речи он жёстко раскритиковал модель однополярного мира, неоправданное применение силы в отношении других государств, продвижение НАТО на восток и внешнюю политику США в целом.
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