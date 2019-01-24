Песков: Говорить о влиянии кризиса в Венесуэле на нефтяные рынки преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о влиянии кризиса в Венесуэле на нефтяные рынки преждевременно.

— Пока преждевременно об этом говорить, — сказал Песков.

Стоит добавит, что добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов и продолжает падать на фоне гиперинфляции, а также экономического и политического кризиса в стране. Частично или полностью закрыт ряд нефтеперерабатывающих заводов.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.

В российском Министерстве иностранных дел же призвали здравомыслящих политиков Венесуэлы не быть пешками в чужой шахматной игре.