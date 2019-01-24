Песков ответил на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина и Мадуро

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Песков ответил на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина и Мадуро

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В Кремле заявили, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы пока не запланирован. В ином случае журналистов о нём проинформируют, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Если он будет запланирован, то мы вас проинформируем, — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля анонсировал, что глава государства намерен провести сегодня один или несколько международных телефонных разговоров.

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