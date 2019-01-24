В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд

Связано это может быть с обвинениями, которые были выдвинуты двумя сотрудниками администрации. В январе прошлого года они заявили, что подвергались сексуальным домогательствам.

Полиция Шотландии задержала бывшего главу правительства страны Алекса Салмонда. Об этом сообщает Evening Standard.

Ожидается, что сегодня он предстанет перед судом в Эдинбурге.

Сообщается, что арест может быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули два сотрудника администрации в январе прошлого года. Речь шла о событиях 2013 года.

Сам Салмонд полностью отрицает все обвинения в свой адрес. Расследование против себя он назвал предвзятым и незаконным. Однако, суд в Эдинбурге ранее признал следствие законным и соответствующим всем стандартам.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С 2017 года он был ведущим "Шоу Алекса Салмонда" на телеканале RT.