Путин обсудит с Памфиловой новые избирательные инициативы и текущие дела ЦИК

В Кремле отметили, что прошлый год запомнился интенсивным электоральным периодом и впредь работы будет не меньше.

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 января, проведёт совещание с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Стороны планируют обсудить новые избирательные инициативы и текущие дела ЦИК, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня — ряд встреч, а также совещание с Памфиловой, — сказал Песков.

Он добавил, что в прошлом году прошёл интенсивный электоральный период и впредь работы будет не меньше.

— Традиционно Путин собирается с руководителем Центральной избирательной комиссии с тем, чтобы обсудить насущные потребности, новые инициативы и т.д. Это достаточно постоянный, последовательный диалог. Сегодня он будет продолжен, Элла Памфилова будет у президента, — отметил представитель Кремля.