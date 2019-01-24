Директор Исторического музея сообщил в Минкульт РФ о краже старинной иконы

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Директор Исторического музея сообщил в Минкульт РФ о краже старинной иконы

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин сообщил Министерству культуры РФ о пропаже из фондохранилища старинной иконы. Ведомство выразило готовность принять все необходимые меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департаментов музеев Минкульта Владислава Кононова.

— Директор музея одновременно сообщил о пропаже в полицию и нам. Будем принимать все необходимые меры, — отметил Кононов.

По данным СМИ, речь идёт об иконе "Богоматерь Шуйская-Смоленская".

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