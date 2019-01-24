В Вологодской области возбудили уголовное дело после смерти 3-месячного ребёнка

Ребёнок скончался от внутричерепной травмы, в результате чего было возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".

В Вологодской области следователи местного СК возбудили уголовное дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте областного СУ СК РФ.

Во вторник, 22 января, в городе Грязовце умерла трёхмесячная девочка. Выяснилось, что её мать уходила в поликлинику, оставив малышку и двухлетнюю сестру под присмотром 13-летнего племянника. Спустя некоторое время он в переписке с родственниками сообщил о смерти ребёнка. По словам подростка, он заботился о ребёнке, укачивал его, а когда та перестала подавать признаки жизни, сразу сообщил об этом родным. Его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

— Согласно предварительным результатам судебно-медицинских исследований от 23 января, смерть ребёнка наступила в результате диффузной внутричерепной травмы. В связи с этим следователями по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено в отношении матери погибшей девочки, которая оставила ребёнка в опасности. Сотрудники следственных органов в ближайшее время будут выяснять, в каких условиях живут и воспитываются дети и остальные обстоятельства случившегося.