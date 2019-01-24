Телефон и миньон. Эксперты рассказали о самых необычных забытых в самолёте вещах

Среди прочего удавалось найти сумку, доверху набитую носками, и полутораметрового миньона.

Сервис Aviasales рассказал, какие вещи чаще всего пассажиры самолётов забывают на борту.

Самой популярной вещью стали перчатки. Их теряли более половины из 25 тысяч участников исследования. В тройку лидеров также вошли телефон и наушники. Нередко в самолётах остаются ноутбуки и зарядные устройства.

Однако среди прочих встречаются абсолютно необычные находки. Речь идёт о переноске с ребёнком, сумке, доверху набитой носками, и полутораметровом миньоне.

Кроме того, участники исследования рассказали свои необычные истории. Так, к примеру, семья из Петербурга по приезде в Китай поняла, что забыла тёплые вещи, а турист из Новосибирска обнаружил, что вышел из самолёта босой.