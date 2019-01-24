Госдума в первом чтении приняла законопроект против фейков

Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям.

Законопроект о блокировке недостоверной информации и ответственности за её распространение принят в первом чтении Госдумой. Документ устанавливает механизм блокировки распространения фейков в Интернете и СМИ.

Инициаторы предлагают привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. Законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию.

Как отметил в своём комментарии Лайфу один из авторов законопроекта, глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, предлагаемые нововведения не несут угроз свободам и правам граждан в Интернете.

— Инициатива ни в коей мере не умаляет конституционных прав, — заявил Лайфу Клишас.

Ранее законопроект против фейков одобрили в правительстве и профильных комитетах Госдумы.