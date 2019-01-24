Тараканы и грязь. Прокуратура завела два дела, проверив хлебозавод в Петербурге

Прокуратура возбудила два административных дела после проверки Сестрорецкого хлебозавода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
— Установлено, что дезинфекция на предприятии проведена некачественно, в ходе проверки в производственном цеху обнаружены тараканы. Защита производственного помещения от проникновения грызунов и насекомых произведена ненадлежащим образом, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, выяснилось, что готовую продукцию сотрудники хлебозавода хранили в грязных лотках на полу.
Проверка была проведена сотрудниками прокуратуры и специалистами Роспотребнадзора после появления в Интернете информации о нарушениях на территории хлебозавода.
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