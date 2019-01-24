Тараканы и грязь. Прокуратура завела два дела, проверив хлебозавод в Петербурге

Проверка была проведена сотрудниками надзорного ведомства и специалистами Роспотребнадзора после появления в Сети информации о нарушениях на территории организации.

Прокуратура возбудила два административных дела после проверки Сестрорецкого хлебозавода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

— Установлено, что дезинфекция на предприятии проведена некачественно, в ходе проверки в производственном цеху обнаружены тараканы. Защита производственного помещения от проникновения грызунов и насекомых произведена ненадлежащим образом, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что готовую продукцию сотрудники хлебозавода хранили в грязных лотках на полу.

Проверка была проведена сотрудниками прокуратуры и специалистами Роспотребнадзора после появления в Интернете информации о нарушениях на территории хлебозавода.