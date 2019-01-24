Житель Башкирии подорвался на мине на территории бывшей воинской части

На территории части были установлены ограждения с предупреждающими табличками, местное население неоднократно предупреждали об опасности.

Мужчина погиб, подорвавшись на мине на территории бывшей воинской части в посёлке Урман в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— Неизвестный незаконно проник на территорию части и подорвался на снаряде. Он погиб, — говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины следователи СУ СК России по региону начали доследственную проверку. Обстоятельства инцидента не разглашаются.

Военный арсенал в Урмане был расформирован в 2011 году и передан на утилизацию. На территории установлены ограждения с предупреждающими табличками. Местное население неоднократно оповещалось об опасности проникновения в бывшую часть.