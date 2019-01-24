Лукашенко: Россия и Белоруссия обречены быть вместе

Белорусский президент отметил, что это также касается и Украины, несмотря на то что Киев пошёл "кривым путём".

Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым заявил, что Россия и Белоруссия "обречены быть вместе".

По словам белорусского президента, даже если между Минском и Москвой будут разорваны отношения, то рано или поздно всё вернётся на круги своя и в конечном итоге "мы всё равно будем вместе". То же самое касается и Украины.

— Она (Украина. — Прим. Лайфа) всегда будет с нами. <...> Пошли несколько кривым путём, но всё равно они вернутся к нам. Мы славяне, мы должны жить вместе и будем. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история, — сказал он.

Как писал ранее Лайф, Лукашенко во время встречи с Травниковым заявил, что он одинаково относится и к русским, и к белорусам, а для россиян Белоруссия всегда будет "родным домом". При этом он добавил, что в Минске "полны решимости со старшими братьями сотрудничать".