Ростуризм не располагает информацией о россиянах, пострадавших в Венесуэле

Ростуризм не располагает информацией о россиянах, пострадавших во время беспорядков в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.

— Информации о наличии российских туристов среди пострадавших от массовых беспорядков в Венесуэле в департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, с которым мы на связи, не поступало, — заявили в ведомстве.

При этом турпоток между странами практически отсутствует, потому речь идёт только о деловых поездках.

Ранее МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, находящихся в Венесуэле.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.