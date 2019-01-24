Ростуризм не располагает информацией о россиянах, пострадавших в Венесуэле

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Ростуризм не располагает информацией о россиянах, пострадавших в Венесуэле

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Фото: © Twitter/Jeff Giesea

Ростуризм не располагает информацией о россиянах, пострадавших во время беспорядков в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.

— Информации о наличии российских туристов среди пострадавших от массовых беспорядков в Венесуэле в департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, с которым мы на связи, не поступало, — заявили в ведомстве.

При этом турпоток между странами практически отсутствует, потому речь идёт только о деловых поездках.

Ранее МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, находящихся в Венесуэле.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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