Как в Венесуэле. Порошенко заявил об опасности популизма на Украине

Ранее Киев неоднократно обвинял в популизме лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко, которая пообещала вдвое снизить цену на газ для населения в случае победы на выборах.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед выборами в стране существует опасность популизма. В качестве примера украинский лидер привёл ситуацию в Венесуэле.

У нас существует очень большая опасность популизма. Тем, кто не понимает, что это значит, скажу: это заявлять, что на определённые продукты для людей у нас будет фиксированная цена, ниже рыночной Пётр Порошенко

Он добавил, что последствия популизма можно увидеть в Венесуэле — при бывшем президенте Уго Чавесе и при нынешнем Николасе Мадуро.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В настоящее время лидером рейтинга является глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Власти страны обвиняют Тимошенко в популизме, так как она пообещала в случае победы в голосовании вдвое снизить цену на газ для населения.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор. В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами.