Спикер Новгородской облдумы заявила, что рожающим после 30 лет деньги не нужны

Только в этому году в Новгородской области родить первого ребёнка могут 2110 женщин, 33% из них старше 29 лет.

Спикер Новгородской облдумы Елена Писарева заявила, что рожавшим после 30 лет деньги не нужны. Таким образом парламентарий прокомментировала принятый в регионе закон о дополнительных выплатах женщинам при рождении первого ребёнка.

Согласно документу, на выплаты, размер которых составляет 100 тысяч рублей, могут рассчитывать матери до 29 лет.

При этом депутаты, обсуждая проект закона, отмечали, что возрастные границы не доработаны. Местные журналисты подсчитали, что в этом году в Новгородской области могут родить первого ребёнка 2110 женщин, 33% из них старше 29 лет.