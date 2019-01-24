Спикер Новгородской облдумы заявила, что рожающим после 30 лет деньги не нужны

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Спикер Новгородской облдумы заявила, что рожающим после 30 лет деньги не нужны

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Фото: © Pixabay. 

Только в этому году в Новгородской области родить первого ребёнка могут 2110 женщин, 33% из них старше 29 лет.

Спикер Новгородской облдумы Елена Писарева заявила, что рожавшим после 30 лет деньги не нужны. Таким образом парламентарий прокомментировала принятый в регионе закон о дополнительных выплатах женщинам при рождении первого ребёнка.

Согласно документу, на выплаты, размер которых составляет 100 тысяч рублей, могут рассчитывать матери до 29 лет.

<p><em>Уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить</em></p>

При этом депутаты, обсуждая проект закона, отмечали, что возрастные границы не доработаны. Местные журналисты подсчитали, что в этом году в Новгородской области могут родить первого ребёнка 2110 женщин, 33% из них старше 29 лет.

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