Памфилова предложила Путину точечно изменить избирательное законодательство

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила внести точечные изменения в избирательное законодательство страны.

— У меня будет ряд предложений, во-первых, ряд предложений по точечным изменениям в законодательство. Во-вторых, что важно, — поддержка ГАС "Выборы", нашего федерального информационного центра, в том, что касается технических вопросов, у меня есть такой вопрос. Я надеюсь, что вы поддержите, — сказала глава ЦИК.

Добавим, что при этом Памфилова не уточнила, какие именно изменения предлагает внести в законодательство. Она также рассказала президенту, что нужна помощь в деле обнаружения и наказания тех, кто организовывает нарушения на выборах.