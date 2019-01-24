В Минобороны опровергли данные о 135 тысячах призывников с ожирением

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В Минобороны опровергли данные о 135 тысячах призывников с ожирением

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Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении многих лет.

Министерство обороны РФ опровергло данные Роспотребнадзора о том, что из-за проблем с питанием на службу ежегодно не попадают 135 тысяч призывников.

В пресс-службе ведомства отметили, что число таковых равняется 13 тысячам, что составляет около шести процентов от общего числа освобождённых от призыва по состоянию здоровья.

В министерстве пояснили, что показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении многих лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ежегодно порядка 135 тысяч призывников не попадает в армию, получая медотводы из-за заболеваний, связанных с нарушением питания.

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