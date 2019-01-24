Госдума приняла в первом чтении закон о недопустимости оскорбления госсимволов

Инициатива подразумевает штраф до пяти тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о недопустимости оскорбления государственных символов. За документ проголосовало 332 человека.

Как уже сообщалось, авторы законопроекта предлагают распространить на Интернет те правила, которые уже действуют для других общественных мест. При этом он не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти, а также не распространяется на частную переписку. Добавим, что законопроектом предлагается ввести за оскорбления государственных символов, институтов власти и общества штраф до пяти тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Позднее к ним присоединилась ещё группа парламентариев.