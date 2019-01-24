Skoda назвала имя своего нового кроссовера

Автомобиль будет оснащён 1,0-литровым двигателем с тремя цилиндрами, его мощность составит 100 или 120 лошадиных сил.

Чешский автоконцерн Skoda рассекретил имя своего нового кроссовера. Третий автомобиль данного класса в линейке марки получит название Kamiq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мировая премьера автомобиля ожидается в марте на автосалоне в Женеве. Сообщается, что построен он будет на платформе MQB, которая ранее легла в основу Skoda Kodiaq. Дизайн машины будет напоминать концепт Vision X.

Кроссовер будет оснащён 1,0-литровым двигателем с тремя цилиндрами, его мощность составит 100 или 120 лошадиных сил. Кроме того, клиентам будут предложены 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый дизельный агрегат.