Москва призывает отказаться от планов военного вмешательства в Венесуэле

Министерство иностранных дел России призвало венесуэльских политиков не быть пешками в чужой шахматной игре.

Глава МИД России Сергей Лавров обеспокоен планами военного вмешательства в Венесуэле. Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.

— Конечно, особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат, о том, что не исключено и вооружённое вмешательство извне. Мы призываем категорически отказаться от подобных мыслей, — подчеркнул дипломат.

Попыткой узурпации верховной власти в Венесуэле обеспокоены и в Кремле. Пресс-секретарь главы российского государства счёл опасными заявления некоторых стран о планах вмешательства в дела Каракаса.

В Кремле уже заявили, что считают Мадуро законным президентом Венесуэлы, а вопрос о предоставлении ему политического убежища в России — неуместным.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.