Власти ХМАО заявили, что следят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска

Власти Ханты-Мансийского автономного округа следят за ситуацией в мэрии Нефтеюганска, где по данным СМИ, проходят обыски. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО.

В департаменте отметили, что о событиях в Нефтеюганске было сразу доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Там также подчеркнули, что правительство региона, если понадобится, окажет необходимое содействие правоохранителям при проведении следственных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа проходят обыски. Мэру города Сергею Дегтярёву будет предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки.