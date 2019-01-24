Власти ХМАО заявили, что следят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска

Читайте также

Власти ХМАО заявили, что следят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска

47

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Власти Ханты-Мансийского автономного округа следят за ситуацией в мэрии Нефтеюганска, где по данным СМИ, проходят обыски. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО.

В департаменте отметили, что о событиях в Нефтеюганске было сразу доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Там также подчеркнули, что правительство региона, если понадобится, окажет необходимое содействие правоохранителям при проведении следственных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа проходят обыски. Мэру города Сергею Дегтярёву будет предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×