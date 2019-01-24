Ответчик по иску — ФСБ. "Победа" подала в суд на пограничников Внуково

Лоукостер "Победа" подал в суд на пограничников московского аэропорта Внуково. Ответчиками по иску выступают ФСБ РФ и Министерство финансов. Иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Известно, что "Победа" требует взыскать 10740 рублей. Из-за того, что сумма иска менее полмиллиона рублей, заявление лоукостера будет рассматриваться в упрощённом порядке. В суд не будут вызывать ни ответчиков, ни истцов.

Причина иска пока неизвестна.