Жительница Украины насмерть замёрзла после того, как её высадили из маршрутки

Девушка не смогла заплатить за проезд в транспорте, тогда кондуктор принял решение высадить её на остановке на трассе.

В Житомирской области местная жительница насмерть замёрзла после того, как её высадили из маршрутного такси. Об этом сообщает "Житомир.Info".

Инцидент произошёл в ночь на 8 января 2019 года. 21-летняя девушка ехала в город Олевск. Между сёлами Перга и Рудня-Хочинская её попросили заплатить за проезд 25 гривен, однако у неё не оказалось нужной суммы денег. Тогда кондуктор принял решение высадить её на остановке в двух километрах от села Перга.

Девушка попыталась пешком дойти до населённого пункта, но сбилась с пути, заблудилась в лесу, после чего замёрзла. Обнаружил тело девушки спустя два дня её отец, который работает лесником. Начато уголовное производство.