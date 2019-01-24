В лицее Кирова у ученика взорвался телефон

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В лицее Кирова у ученика взорвался телефон

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Фото: © tayga.info

В Художественно-технологическом лицее Кирова у одного из учащихся взорвался сотовый телефон. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а угрозы возгорания не было.

Учеников вывели из класса, а помещение, в котором произошёл взрыв, проветрили. После инцидента в администрации города призвали родителей проверить исправность телефонов своих детей.

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