В лицее Кирова у ученика взорвался телефон

В Художественно-технологическом лицее Кирова у одного из учащихся взорвался сотовый телефон. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а угрозы возгорания не было.

Учеников вывели из класса, а помещение, в котором произошёл взрыв, проветрили. После инцидента в администрации города призвали родителей проверить исправность телефонов своих детей.