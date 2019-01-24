Животные Московского зоопарка остаются активными даже в мороз

Низкая температура воздуха не пугает и посетителей зоопарка — они могут посмотреть даже на жирафа и антилоп.

Животные в Московском зоопарке, зимующие в открытых вольерах, остаются активными, несмотря на морозы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Несмотря на минусовую температуру, Московский зоопарк не испытывает недостатка в посетителях — экзотические животные переселились в крытые помещения, но по-прежнему готовы к встрече с гостями. Здесь можно посмотреть на зебр, антилоп и жирафа.

Также отмечается, что воду в бассейне морских котиков с наступлением холодов начали подогревать. Водоплавающим птицам установили тёплый источник.

При этом из-за ремонта нескольких помещений администрация зоопарка закрыла вольер с тропическими кошками и дом жирафа.