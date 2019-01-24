Лавров назвал кризис в Венесуэле грубейшим вмешательством в дела государства

Кризис в Венесуэле является грубейшим вмешательством во внутренние дела государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем.

— Скажу, что имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путём его физической ликвидации, — сказал Лавров.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.