СМИ узнали о разводе "мисс Москва" с королём Малайзии после его отказа от трона

Журналисты говорят, что чувства в паре успели остыть, и пока влюблённые много ссорятся, их представители занимаются подготовкой бракоразводного процесса.

Брак отрёкшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V и "мисс Москва — 2015" Оксаны Воеводиной трещит по швам, и пара готовится разводиться, рассказывают источники журнала Star Hit.

Журналисты говорят, что пара стала часто ссориться, отчего чувства их остыли.

Свадьба 49-летнего Мухаммада V и Оксаны Воеводиной состоялась в подмосковной Барвихе всего лишь пару месяцев назад. Позднее пара даже ездила в Германию, чтобы проконсультироваться у врачей по поводу беременности.

Ради своего избранника модель приняла ислам, а сам монарх всего через несколько недель отрёкся от престола. В Малайзии уже успели выбрать и.о. короля, а сегодня — и самого короля. Официальные причины отречения от престола Мухаммада V не раскрывались. Но СМИ связывают его с давлением на королевскую персону после свадьбы с россиянкой.

После того как Малайзия провозгласила независимость от Великобритании в 1957 году, она стала конституционной монархией, где короля выбирают на пять лет. Он является главнокомандующим, но большинство его функций — представительские и церемониальные.