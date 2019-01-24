Греф заявил, что "женский вопрос" в Сбербанке не стоит

По его мнению, искусственная поддержка женщин для них оскорбительна и принижает их профессиональные достоинства.

Сбербанк не планирует вводить квоты для приёма на работу женщин. Соответствующее заявление сделал глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.

— Я не думаю, что женщина хуже мужчины и ей нужна какая-то искусственная поддержка. Я считаю, что это унижение женщин. У нас естественным путём всё больше и больше женщин в руководстве, и я очень рад тому, что они выигрывают конкуренцию у нас, — приводит его слова РИА "Новости".

Единственное преимущество женщинам даётся при поступлении в школу программирования Сбербанка "Школа 21". При этом, по словам Грефа, в этой школе обучается достаточно большое количество женщин. По мнению главы Сбербанка, самая правильная линия поведения — толерантно относиться к этой теме и не муссировать её в СМИ или социальных сетях.

В последнее время участились случаи увольнения мужчин с целью "разнообразить" кадровую политику компаний. Например, в начале 2018 года Арне Уилберг заявил, что во время своей работы рекрутером в YouTube он получил указание не брать на некоторые позиции мужчин европейского и азиатского происхождения, а вместо них — женщин или чернокожих и латиноамериканских мужчин.