Лавров: США пытаются вершить судьбы народов, вмешиваясь в их внутренние дела

Соединённые Штаты Америки пытаются выступать вершителями судеб народов и влезают во внутренние дела различных государств, хотя сами зачастую обвиняют другие страны во вмешательства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Абделькадером Месахелем.

— Лишний раз мы убеждаемся, как Соединённые Штаты, которые параноидально тревожатся о том, что кто-то вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами уже в очередной раз пытаются выступать вершителями судеб других народов, а на деле просто вмешиваются в их внутренние дела, — сказал Лавров, комментируя ситуацию в Венесуэле.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.