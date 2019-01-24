Ключевой продукт долгожителя. Диетологи рассказали, как часто можно есть рыбу

По словам специалистов, в рыбе содержатся фосфор, кальций и коллаген — элементы, необходимые для костей, соединительной ткани и суставов.

Рыба должна присутствовать в рационе человека не менее двух раз в неделю, так как она богата белками и полезными жирами. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская.

Рыба богата белками и полезными жирами, конкретно — полиненасыщенными кислотами омега-3, которые необходимы нам для молодости, для кожи, для умственной функции и, вообще, для жизнедеятельности Ольга Рождественская

Кроме того, по словам специалиста, в рыбе содержатся фосфор, кальций, коллаген — элементы, необходимые для костей, соединительной ткани и суставов. При дефиците данных микроэлементов происходит быстрое старение, добавила Рождественская.

Диетолог также порекомендовала употреблять рыбу не менее двух раз в неделю.

— Скажем так, рыба — один из самых важных продуктов в диете долгожителя,— заключила она.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что боганидского гольца можно смело называть самой полезной рыбой в мире. В то же время специалисты Роспотребнадзора порекомендовали жителям страны регулярно включать рыбные блюда в рацион, особенно в холодное время года.