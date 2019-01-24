Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Венесуэле

На фоне массовых беспорядков в стране перекрыты крупные магистрали, затруднено движение транспорта.

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендовало гражданам России, которые собираются посетить Венесуэлу, оценивать риски из-за неблагоприятной обстановки в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Находящимся в Венесуэле гражданам России рекомендуется проявлять осторожность, соблюдать меры личной безопасности, по возможности избегать посещения мест массового скопления людей и следить за сообщениями местных властей, — призывают в Ростуризме.

Thousands of Venezuelan people are defending the government they elected and resisting foreign intervention in Venezuela. Why does the mainstream media not show these images? #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/YidOcGMJOA — redfish (@redfishstream) 24 января 2019 г.

В ведомстве информируют, что в настоящий момент обстановка в Венесуэле никак не располагает к путешествиям: в стране перекрыты крупные магистрали, затруднено движение транспорта, постоянно сообщается о беспорядках и столкновениях манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии. Число погибших в ходе протестной волны, по официальным данным, достигло шести человек.

Как уже сообщал Лайф, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.