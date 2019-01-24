Минобороны: Самолёты ВКС РФ регулярно летают над Балтикой, не нарушая границ

Таким образом в оборонном ведомстве опровергли заявление Стокгольма о заходе российского самолёта в воздушное пространство Швеции.

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ регулярно выполняют полёты над акваторией Балтийского моря, при этом не нарушая границ других государств и соблюдая все международные правила. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

— Экипажи Воздушно-космических сил регулярно выполняют плановые полёты над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно, — заявили в оборонном ведомстве.

Там также обратили внимание, что при выполнении полётов экипажи не нарушают границ других стран.

До этого в Стокгольме заявили, что самолёты Вооружённых сил РФ нарушали в субботу воздушное пространство Швеции на короткое время.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолёт-разведчик, который приближался к российской границе с выключенным транспондером.