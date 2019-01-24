"Волонтёры Победы" расскажут об истории Победы в ВОВ по всему миру

В движении волонтёров обеспокоены "фальсификацией истории" и специально к 75-летию Победы будет подготовлен проект, рассказывающий всю "правду о той войне".

Движение "Волонтёры Победы" к 2020 году планирует создать проект, в рамках которого во всём мире будут проводиться мероприятия, повествующие о Победе в Великой Отечественной войне.

Как рассказала руководитель движения, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Амельченкова, волонтёрская команда будет собирать воспоминания ветеранов, а также проводить различные мероприятия, рассказывающие "правду о той войне".

По словам Амельченковой, в движении обеспокоены "фальсификацией истории" в зарубежных странах, из-за чего многие русские, живущие там, могут быть подвержены этой "фальсификации". Она подчеркнула, что уже 58 стран выразили желание принять участие в проекте.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.