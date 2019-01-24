В Москве задержан бывший замглавы Минэнерго Кравченко

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В Москве задержан бывший замглавы Минэнерго Кравченко

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Бывшего заместителя министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко задержали в столице. Как сообщает агентство "Москва", он стал фигурантом дела о мошенничестве на сумму более девяти миллионов рублей.

Кравченко был задержан сегодня ночью. Сейчас он находится в ИВС.

<p>Вячеслав Кравченко.Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко</p>

Агентство со ссылкой на следствие сообщает, что дело о мошенничестве связано с зарплатами. За четыре года компании "Администратор торговой системы" был нанесён ущерб на девять миллионов рублей.

Кравченко возглавлял АТС в 2012–2013 годах. Затем он перешёл на работу в Минэнерго, где курировал развитие электросетевого комплекса. С поста замминистра Кравченко ушёл в ноябре прошлого года.

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