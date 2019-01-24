Восьмерых российских моряков не пустили на Украину

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Восьмерых российских моряков не пустили на Украину

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Одесский морской порт. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Россиянам запретили посещать территорию Незалежной в течение следующих трёх лет. Они также должны выплатить штраф в размере 13,6 тысячи гривен.

Пограничники Одесского отряда отказали восьмерым российским морякам во въезде на территорию Украины в течение трёх лет из-за посещения Крыма. Об инциденте, произошедшем в пункте пропуска для морского торгового сообщения "Южный", говорится на сайте пресс-службы Погрануправления Украины.

Сотрудники пресс-службы уточнили, что восьмерых российских моряков обнаружили в ходе погранично-таможенной проверки одного из судов, которое прибыло из Испании.

— Результатом проверки стало выявление восьми членов команды, граждан РФ, которые в конце 2018-го нарушили порядок въезда-выезда в Крым, — отметили в Погрануправлении.

Также сообщается, что морякам запретили посещать Украину в течение следующих трёх лет. Кроме того, они должны выплатить штраф в размере 13,6 тысячи гривен.

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