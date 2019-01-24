Капитан сборной Венесуэлы по футболу поддержал оппозицию

Капитан сборной Венесуэлы по футболу и полузащитник итальянского "Торино" Томас Ринкон поддержал оппозицию, которая начала противостояние с официальными властями страны во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом он написал в "Инстаграме".

— Хочу, чтобы история моей страны была написана руками хороших людей, честных и работящих, чтобы исчезло всё плохое и зародилась новая история, — написал Ринкон.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.