Движение на дорогах Москвы может затрудниться в выходные из-за снегопада

Ожидается большое количество мелких и средних ДТП, а также предвидятся напряжённые ситуации у развязок и эстакад.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ожидают в выходные ухудшения ситуации на дорогах из-за снегопада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

— Из-за непростых погодных условий ожидаются затруднения движения на столичных дорогах, возможна загрузка, типичная для будних дней. Сложнее всего будет на МКАД у развязок и эстакад: в таких местах, где есть подъёмы, во время снегопада часто возникают сложности с проездом большегрузов, — говорится в сообщении.

Также в организации обратили внимание на большое количество мелких и средних ДТП в такие дни. В этой связи автомобилистов призывают быть аккуратнее на дорогах.

В ЦОДД также призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и избегать опасных манёвров. В выходные на дорогах столицы будут дежурить 16 экипажей "Дорожного патруля". Они будут помогать водителям при ДТП, регулировать движение на перекрёстках и вытягивать из сугробов застрявшие автомобили.

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