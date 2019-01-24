На Украине из-за простого вывиха женщине ампутировали ногу

Травматолог районной больницы посёлка Братское поставил женщине диагноз "разрыв связок", в то время как у пациентки были повреждены сосуды.

В Николаевской области Украины женщине, обратившейся к врачам с вывихом, пришлось ампутировать всю ногу. К такому страшному результату привела ошибка врача районной больницы — два дня поскользнувшуюся женщину держали без надлежащего обследования, рассказывает ТСН.

— Когда через два дня женщине совсем стало плохо, её направили к областным хирургам. А там уже спасали не ногу, а жизнь, потому что, говорят, ещё несколько часов — и она могла умереть, — сообщает телеканал.

Если бы жительницу Братского направили на обследование в областной центр в срок, ампутации можно было бы избежать. В данный момент известно, что сын пострадавшей обратился в прокуратуру с требованием наказать врача, из-за халатности которого женщина стала инвалидом.