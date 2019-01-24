Слишком долго бинтовали. В Новосибирске муж пациентки проломил врачом стену

Муж пациентки проломил врачом стену травмпункта в одной из больниц Новосибирска. Как сообщает издание НГС, инцидент произошёл минувшей ночью.
По данным издания, женщина приехала в медицинское учреждение около 01:30 часов с просьбой оказать ей помощь в связи с порезом руки. Пациентку пригласили в кабинет, а супруг остался ждать в коридоре. В какой-то момент ему показалось, что помощь его жене оказывают слишком долго, и он начал по этому поводу скандалить.
На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что врач вышел с мужчиной побеседовать, но через время влетел обратно в кабинет. Разгневанный мужчина начал душить медика, бить его кулаками, а затем ударил о стену гипсокартона так, что она проломилась.
На помощь пострадавшему пришёл его коллега, но даже вдвоём они не смогли угомонить мужчину.
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