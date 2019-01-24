Слишком долго бинтовали. В Новосибирске муж пациентки проломил врачом стену

Буйное поведение местного жителя сняли камеры наблюдения: он душил медика, кидался на него с кулаками, а потом и вовсе впечатал в гипсокартон.

Муж пациентки проломил врачом стену травмпункта в одной из больниц Новосибирска. Как сообщает издание НГС, инцидент произошёл минувшей ночью.

По данным издания, женщина приехала в медицинское учреждение около 01:30 часов с просьбой оказать ей помощь в связи с порезом руки. Пациентку пригласили в кабинет, а супруг остался ждать в коридоре. В какой-то момент ему показалось, что помощь его жене оказывают слишком долго, и он начал по этому поводу скандалить.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что врач вышел с мужчиной побеседовать, но через время влетел обратно в кабинет. Разгневанный мужчина начал душить медика, бить его кулаками, а затем ударил о стену гипсокартона так, что она проломилась.

На помощь пострадавшему пришёл его коллега, но даже вдвоём они не смогли угомонить мужчину.