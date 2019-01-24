Избран новый глава Renault

Ранее арестованный генеральный директор корпорации Карлос Гон подал прошение об отставке.

Жан-Доминик Сенар утверждён в качестве главы автомобильного концерна Renault — Nissan — Mitsubishi вместо арестованного Карлоса Гона. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом на должность исполнительного директора Renault был утверждён Тьерри Боллоре. Помимо того, совет директоров выразил желание активнее контролировать работу альянса, в результате чего было принято решение передать ответственность за работу концерна от имени Renault председателю и главному исполнительному директору.

Как писал ранее Лайф, Карлоса Гона арестовали за махинации, а суд многократно продлевал его арест. Выяснилось, что после критики в том, что у него большая зарплата — два миллиарда японских иен (около 18 млн долларов) в год, Гон решил официально урезать её в два раза. Однако все те деньги, от которых отказался, он намеревался получить одновременно как выходное пособие, когда покинет свой пост. В конечном итоге Гон подал прошение об отставке.