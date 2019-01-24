В ПАСЕ попытались сорвать выступление депутата, назвавшего Крым российским

Кроме того, он заявил, что каждая страна имеет право на защиту собственных территориальных вод.

Депутаты ПАСЕ попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который поддержал Россию в вопросе принадлежности Крыма в рамках обсуждения ситуации в Керченском проливе.

— Соответственно, с 2014 года Крым является неотъемлемой частью России. Референдум в Крыму был праздником демократии, о чём Европа может только мечтать, — заявил Шешель во время выступления.

Сразу после этого высказывания из зала стали доноситься неодобрительные выкрики и возгласы, однако глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье обратилась к парламентариям, заявив, что Шешель имеет право высказаться.

Он в очередной раз напомнил депутатам о явке на референдуме в Крыму, а также отметил, что каждая страна имеет право на защиту собственных территориальных вод.