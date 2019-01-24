В России снизилась задолженность по зарплатам

По состоянию на 1 января нынешнего года долги по зарплате имеются перед почти 40 тысячами человек.

Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате, на 1 января 2019 года долг составил почти 2,420 миллиарда рублей.

Сообщается, что такой показатель на 21,2% меньше, чем месяцем ранее. Из общей суммы долгов по зарплате 460 миллионов образовались в 2017 году, 911 миллионов рублей — в 2016-м и ранее.

Отмечается, что на начало 2019 года задолженность по зарплате имелась перед 36,7 тысячи человек, из которых 52% — работники обрабатывающих производств, 17% — работают в сфере строительства, 8% — транспорта, 7% — сельского хозяйства, охоты, лесозаготовок, 4% трудятся в сфере добычи полезных ископаемых.