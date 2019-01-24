В Архангельской области в страшном ДТП с фурой погибло два человека

В Архангельской области из-за ДТП, в котором водитель автомобиля "Тойота-Хайлюкс" не справился с управлением и вылетел под большегруз МАН, пришлось перекрыть федеральную трассу. В страшной аварии погибли два человека — водитель и пассажирка внедорожника скончались на месте, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл 24 января, приблизительно в 14:30 (время совпадает с мск), на 713-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Удар был такой силы, что водителя и пассажирку внедорожника выкинуло через лобовое стекло, а большегруз перевернулся.

На месте трагедии работают сотрудники полиции вместе со следователем.