В Архангельской области в страшном ДТП с фурой погибло два человека

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В Архангельской области в страшном ДТП с фурой погибло два человека

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Фото: © vk.com/Вести Поморья (Официальная страница)/Анастассия Едемская 

В Архангельской области из-за ДТП, в котором водитель автомобиля "Тойота-Хайлюкс" не справился с управлением и вылетел под большегруз МАН, пришлось перекрыть федеральную трассу. В страшной аварии погибли два человека — водитель и пассажирка внедорожника скончались на месте, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл 24 января, приблизительно в 14:30 (время совпадает с мск), на 713-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Удар был такой силы, что водителя и пассажирку внедорожника выкинуло через лобовое стекло, а большегруз перевернулся.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-64387052_93170" target="_blank">Вести Поморья (Официальная страница)</a>/<a href="https://vk.com/id21220305" target="_blank">Анастассия Едемская</a></p>

На месте трагедии работают сотрудники полиции вместе со следователем.

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