Умерла музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова

Прощание с ней состоится 26 января в 13:30 на Николо-Архангельском кладбище, где затем пройдёт кремация.

Ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает сайт филармонии.

— Вся её жизнь была пронизана музыкой... Все свои силы она отдала популяризации музыки, воспитанию молодых слушателей, поиску новых смыслов и серьёзных тем, которые она не боялась обсуждать и в концертном зале, и с экранов телевизоров, и в радиотрансляции, — говорится в сообщении.

Творческая деятельность Светланы Виноградовой длилась около 70 лет. Она окончила Московскую консерваторию, является воспитанницей композиторов Виссариона Шебалина, Александра Александрова и продолжательницей важнейших музыкальных традиций.

На концертах Виноградовой выросли несколько поколений меломанов, миллионы слушателей. В филармонии отмечают, что она была требовательна к себе, коллегам и аудитории, а самым важным — считала умение думать, слушать и верить музыке.

Прощание с музыковедом состоится 26 января в 13:30 на Николо-Архангельском кладбище, где затем пройдёт кремация.