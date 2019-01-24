Медведев назвал ситуацию в Венесуэле квазипереворотом

Премьер-министр обращает внимание на то, как другие государства быстро поддержали "самопровозглашённого президента" Хуана Гуайдо сразу после того, как это сделали Штаты.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Венесэуле, где президента Николаса Мадуро пытались незаконно отстранить от власти.

— Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет), — пишет Медведев в "Фейсбуке".

В целом события в стране он называет квазипереворотом, который поддерживает ряд других стран. Медведев также обращает внимание, что государства делают это очень быстро, как будто по команде.

Как уже сообщал Лайф, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. При этом в США говорят, что их дипломаты останутся в Венесуэле.