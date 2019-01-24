Украинские СМИ поверили шутке о бегстве Мадуро в Россию и опозорились

Украинские СМИ сообщили о бегстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Поводом для этого стала фотография журналиста Семёна Пегова с военным экспертом Алексеем Леонковым, которого они и приняли за лидера латиноамериканского государства.

— Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов, — написал Пегов в телеграм-канале WarGonzo.

Вскоре он опубликовал ещё один пост, в котором заметил, что на его фотографию живо отреагировали украинские СМИ, принявшие Леонкова за Мадуро.

— Юмор оценили все, кроме украинских СМИ. Это многое говорит об их компетенции, — добавил Пегов.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.