Украинские СМИ поверили шутке о бегстве Мадуро в Россию и опозорились

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Украинские СМИ поверили шутке о бегстве Мадуро в Россию и опозорились

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Фото: © телеграм-канал WarGonzo

Украинские СМИ сообщили о бегстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Поводом для этого стала фотография журналиста Семёна Пегова с военным экспертом Алексеем Леонковым, которого они и приняли за лидера латиноамериканского государства.

<p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков © Телеграм-канал <a href="https://t.me/wargonzo" target="_blank">WarGonzo</a></p>

— Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов, — написал Пегов в телеграм-канале WarGonzo.

Вскоре он опубликовал ещё один пост, в котором заметил, что на его фотографию живо отреагировали украинские СМИ, принявшие Леонкова за Мадуро.

<p>Фото: © телеграм-канал <a href="https://t.me/wargonzo" target="_blank">WarGonzo</a></p>

— Юмор оценили все, кроме украинских СМИ. Это многое говорит об их компетенции, — добавил Пегов.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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